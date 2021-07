Stasera Italia, Capezzone azzera l'arcangelo Casalino. "Con quella maglietta", umiliato così

Giorgia Peretti 09 luglio 2021 a

Rocco Casalino c’è ma non si vede. A rintracciare l’ex portavoce del premier Giuseppe Conte è stata la trasmissione “Stasera Italia News”, nella puntata di venerdì 9 luglio.

Il talk show dell’access prime time di rete 4, condotto da Veronica Gentili, apre la trasmissione con la faida interna al Movimento Cinque Stelle. Dopo la recente approvazione della riforma della giustizia i cinquestelle stanno vivendo un momento di grande crisi, intercettato dai microfoni del programma Casalino spiega al grande pubblico il suo impiego: "Adesso non sono il portavoce di nessuno. Adesso sono assunto dalla Camera e dal Senato in collaborazione, collaboro con Camera e Senato e il mio attuale impiego è questo qui”.

Poi avverte: “Di chi sarò il portavoce? Il portavoce di solito è del Presidente del Consiglio, quindi forse lo sarò nel 2023...”, l’ipotesi sarebbe quella di un possibile ritorno di Giuseppe Conte.

Una volta tornati in studio, dopo l’intervista esclusiva, a sollevare l’attenzione non sarebbero state le parole pronunciate dall’ex portavoce bensì il suo outfit decisamente poco curato. A commentare è Daniele Capezzone, firma de La Verità che risponde senza troppi giri di parole alle accuse mosse da Casalino a Matteo Salvini, definito “una persona brutta dentro” e “con un pelo sullo stomaco che io non riuscirei ad avere”.

Capezzone in poche battute lo sbeffeggia così: “è arrivato l’arcangelo Casalino che giudica eccetera… ma stiamo scherzando? Lui il pelo sullo stomaco? Per un anno e mezzo ha fatto il bello e il cattivo tempo ha fatto sdraiare Conte sulle televisioni. Ha fatto una ‘Crisis Communication’ che dovrebbe nascondersi, a proposito di pelo, dietro il pelo di un animale a pelo lungo e viene qui a fare la morale agli altri ma per favore. Certo e con quel contratto che c'ha alla Camera si faccia anche la maglietta nuova”.

La conduttrice cerca di smorzare: “poverino, è stato il nostro inviato che va ad importunare le persone…”, Capezzone chiosa: “Beh allora bravo 2-0 per lui”.

