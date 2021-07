Rocco Casalino, dopo il libro ecco il film: venduti i diritti dell'autobiografia "Il Portavoce"

08 luglio 2021 a

La vita di Rocco Casalino su Netflix o al cinema. Non è uno scherzo, ma la realtà dopo che l'esponente del Movimento 5 Stelle e il gruppo Mondadori hanno firmato un accordo per la cessione dei diritti del libro autobiografico "Il Portavoce" alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa. La notizia riportata dal Corriere della Sera arriva a pochi mesi di distanza dal lancio dell'autobiografia, la cui copertina aveva fatto pensare a tutti ad un paragone con la nota serie televisiva "House of Cards", il cui protagonista è stato Kevin Spacey.

