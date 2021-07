Il Movimento 5 Stelle rischia l'implosione e Rocco Casalino fugge sulla costiera amalfitana al ristorante dell'hashtag

05 luglio 2021 a

a

a

Momenti di relax per Rocco Casalino durante uno dei periodi più difficili dalla nascita del Movimento 5 Stelle. L’ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è andato in fuga sulla costiera amalfitana, dimenticando per qualche ora lo scontro tra Giuseppi e Beppe Grillo, che negli scorsi giorni si è infuriato proprio per l’eccessiva vicinanza tra il vecchio Premier e Casalino. Casalino ha mangiato nel ristorante dell’hashtag: “Al cancelletto”. Il locale si trova nella caratteristica piazzetta “dei Dogi” e serve cibo locale: un modo per dimenticare le beghe tra Cinquestelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.