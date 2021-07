Walter Veltroni si è auto-candidato per il Quirinale, Enrico Letta gli ha sbattuto la porta in faccia

02 luglio 2021 a

Un nuovo-vecchio nome per la successione di Sergio Mattarella al Quirinale. Per la corsa al Colle negli ultimi mesi sono stati tirati fuori diversi profili, in primis quello dell’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, ma anche Walter Veltroni ha provato ad infilarsi nella corsa. Lo scoop di Dagospia racconta di una chiamata dell’ex sindaco di Roma e segretario del Partito Democratico a Goffredo Bettini, esponente di spicco dei Dem: “Caro Goffredo, in molti mi dicono che potrei essere un buon candidato al Quirinale. Tu che ne pensi?”. La domanda fatta con aria distaccata nasconde il desiderio di transitare verso il Colle. Bettini ha sottoposto la questione ad Enrico Letta, che ha disintegrato Veltroni cestinando immediatamente la proposta: “No, assolutamente”. Il Pd non sosterrà il suo ex segretario: chissà come l’avrà presa…

