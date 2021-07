Matteo Salvini prova il colpo dopo la scissione M5S. La proposta a Giorgia Meloni stravolge il Governo

02 luglio 2021 a

La rottura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo causa problemi anche al Governo di Mario Draghi, che rischia di perdere parte dell’appoggio dell’attuale maggioranza. E in questa situazione che può stravolgere gli equilibri - evidenzia La Stampa - c’è Matteo Salvini che sta provando il colpaccio per mandare al tappeto la sinistra e gli stessi grillini, dilaniati dalla lotta interna.

Il sogno della Lega e del suo leader è quello di portare dentro all’esecutivo anche Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, in modo da avere un centrodestra unito al Governo. “Se Meloni accettasse, nascerebbe di fatto un governo di centrodestra”, le parole del viceministro ai Trasporti Alessandro Morelli. Tale mossa viene definita dal quotidiano piemontese come straordinaria, ma bisogna capire se FdI e la Meloni accetteranno la proposta, che farebbe storcere la bocca al Pd, a Leu e a Italia Viva. Oltre al possibile “matrimonio” con la Meloni Salvini è convinto che la faida nel Movimento 5 Stelle lo aiuti nella partita per la corsa al Quirinale: la disintegrazione dei Cinquestelle in diverse anime non sarebbe d’aiuto per il Partito Democratico, lasciando quindi spazio alla Lega per un nome del centrodestra compatto.

