M5s, Giuseppe Conte lascia. La voce clamorosa sull'addio: "A queste condizioni non ci sto"

Non c’è pace per i pentastellati, destinati a dividersi tra grillini e contiamo, se l’ex premier vorrà davvero restare nel campo politico. A Palazzo le voci che circolano riferiscono di ore decisive - e con toni nefasti - per il futuro del MoVimento 5 Stelle.

Il "vaffa" di Grillo a Conte con la scenata a Casalino: "Non dipendi solo da lui"

Secondo quanto si apprende da diverse fonti parlamentari l'ex premier Giuseppe Conte starebbe meditando seriamente sul progetto messo in campo dopo le parole di ieri di Beppe Grillo. A più soggetti avrebbe detto “a queste condizioni non ci sto, non mi faccio comandare da lui, che ha fatto il suo tempo”. Il Garante dei 5 Stelle - che non si sa se ormai ex garante - ha lasciato in mattinata l'Hotel Forum mentre l'ex premier starebbe tenendo degli incontri riservati per capire il da farsi. E tra i gruppi parlamentari la fibrillazione è altissima.

