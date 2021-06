Beppe Severgnini spaziale a Otto e mezzo, vuole lanciare Samantha Cristoforetti in politica. Lei lo gela così

24 giugno 2021 a

a

a

Un po' fuori tempo massimo, ma Beppe Severgnini ha il nome giusto per le elezioni amministrative a Roma. La proposta spaziale arriva a Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Il giornalista del Corriere della sera, giovedì 24 giugno, si lancia in un lungo elogio di Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana ospite d'onore del talk show. "Sarebbe una perfetta sindaca di Roma", è l'endorsement di Servergnini, "ha fatto funzionare la stazione spaziale internazionale e farebbe funzionare anche Roma" dopo la gestione di Virginia Raggi, è il ragionamento.

Boldrini su AstroSam, la figuraccia è cosmica. Che c'entra la Lega? rivolta social

La sparata fanta-politica provoca reazioni sorprese in studio, anche perché centrodestra e centrosinistra hanno scelto già i propri candidati, rispettivamente Enrico Michetti e Roberto Gualtieri.

Ma ormai Severgnini è partito a razzo e non si ferma più: "Ma deve stare attenta" Cristoforetti "perché la politica adora prendere le persone celebri ma poi le mastica e le sputa", spiega il giornalista. "Occhio che di questi tempi" bisogna stare attenti, azzarda, "perché lo fanno più spesso con le donne che con gli uomini".

“Erdogan dittatore”, Severgnini elogia Draghi: finalmente qualcuno... | VIDEO

"Ma non credo che Samantha Cristoforetti abbia questa sensazione", interviene allora la Gruber. E la diretta interessata cosa dice? "Faccio volentieri il mio mestiere..." dice AstroSam gelando Severgnini che non molla e ribatte ancora: "Lei no, ma altri sì..." è l'oscura frecciata che lascia di stucco conduttrice e ospiti in collegamento.

"Roma vergognosa". Severgnini disintegra la Raggi. E la Gruber dà il colpo di grazia

"Come vede il nostro Paese?", chiede allora la Gruber alla Cristoforetti per togliersi d'impaccio. Dallo spazio si vedono meglio le cose e le piccole beghe si giudicano per quello che sono, risponde l'astronauta, ovvero "futili". Pietra tombale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.