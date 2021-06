Vaccini, Vincenzo De Luca contro il generale Figliuolo: "Sono io quello bravo nonostante lui mi freni"

18 giugno 2021 a

Vincenzo De Luca senza freni contro il governo e il caso vaccini. Nella consueta diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania asfalta il commissario per l'emergenza e rivendica il lavoro fatto da solo in Campania. "Quello che è avvenuto fino a una settimana fa per il commissario straordinario è semplicemente ridicolo - denuncia De Luca - Eravamo a un passo dalla beatificazione, pur sapendo tutti quanti che quando si dice che abbiamo raggiunto 500mila dosi di vaccino, l'unico che non c'entra niente è il commissario straordinario, perché quello è tutto ed esclusivamente il lavoro delle Regioni".

"Anzi, per quello che mi riguarda - ha aggiunto De Luca - il ruolo del commissario continua a essere negativo. In Campania le dosi di Pfizer arrivano nella giornata di mercoledì fra le 14 e le 17, cioè noi cominciamo a perdere i primi tre giorni della settimana. Non credo che sia inevitabile, tanto per dire qual è il livello di efficienza con il quale dobbiamo fare i conti".

