Caos vaccini, la conferenza di Mario Draghi: "AstraZeneca, chi vuole può fare la seconda dose"

"Chi non vuole fare la vaccinazione eterologa è libero di fare la seconda dose con AstraZeneca". Il dubbio non è se fare o no il vaccino, il dubbio è solo su quale dose ricevere. Il presidente del Consiglio Mario Draghi convoca la conferenza stampa poco prima di cena per fare chiarezza sul caos vaccini esploso nel Paese dopo la confusione su AstraZeneca e la scelta del governo sul mix vaccinale. "Abbiamo convocato questa conferenza stampa perché negli ultimi giorni si è creata confusione sulla somministrazione dei vaccini e vogliamo chiarire" spiega il premier. "Se una persona che ha meno di 60 anni che ha fatto la prima dose con Astrazeneca e gli viene proposto come è stato stabilito di fare l'eterologa ma non vuole farla, questa persona è libera di fare la seconda dose con AstraZeneca purché abbia il parere di un medico e un consenso informato bene". La cosa peggiore - rimarca il presidente del Consiglio - è non fare la seconda dose e ringrazia gli italiani per l'adesione di massa alla difficile campagna vaccinale: "Nonostante tutta la confusione, è straordinario come la popolazione non mostri l'intenzione di diminuire la vaccinazione e di non vaccinarsi, è straordinario. Rispetto ad altri Paesi è uno dei comportamenti più ammirevoli che ci stanno davanti, noi dobbiamo esser pronti a chiarire ma il comportamento delle persone è costante e straordinario e voglio ringraziare tutti gli italiani per questo".

Sullo stato di emergenza il premier è perentorio: "Non mi sono ancora espresso sull'eventuale proroga dello stato di emergenza per un semplice motivo: una emergenza è una emergenza, non si può decidere con un mese e mezzo di anticipo. Lo decideremo quando saremo vicini alla data di scadenza". Infine il caso mascherine all'aperto e una possibile data annuncia: "Domani inoltrerò istanza a al Cts per chiedere se possiamo togliere la mascherina all'aperto o no. Date? Non ci sono".

