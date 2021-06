Alessia Morani attacca Claudio Borghi sui bambini vaccinati. E i social la stroncano

09 giugno 2021 a

Se le cerca tutte Alessia Morani. Seduta alla Camera dei Deputati rischiava di annoiarsi e ha tentato di concentrarsi per tentare di capire quello che diceva il parlamentare della Lega Claudio Borghi. E di fronte alla realtà dei dati non ha trovato di meglio che lanciare il suo solito tweet: “Il deputato della #Lega #Borghi sta dicendo in aula che i bambini non devono essere vaccinati contro il Covid. Ha anche dichiarato che sono morti solo 24 ragazzi perché avevano patologie pregresse. Allucinante”. Borghi non è scappato e gliele ha suonate: “Allucinante è che tu non sappia i dati ufficiali. Studia“.

Il riferimento del deputato leghista è ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità. E in particolare “un dato essenziale: durante la pandemia ci sono stati fra i minori zero morti per il Covid-19, perché i 24 decessi segnalati sono morti tutti per patologie diverse e pregresse. Al contrario un rischio minimo viene a sorgere con la vaccinazione. Perché far correre dei rischi ai minori a fronte di un rischio zero di mortalità, a parte alcune categorie specifiche e numericamente secondarie? Non sarebbe meglio pensare bene a questa politica prima di applicarla?”. Tutto questo ha destato dal torpore la Morani che evidentemente non riesce a ragionare seriamente su quanto succede. Ma i numeri li fornisce la scienza e Borghi li ha correttamente proposti all’aula.

