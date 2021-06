Gualtieri: la Raggi ha governato male. Andremo al ballottaggio contro la destra

08 giugno 2021 a

«Oggi è stato drammatico: è mancata la manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari in alcune zone. Non è possibile che Roma ogni volta si faccia trovare impreparata». Esordisce così Roberto Gualtieri, candidato Pd alle primarie a Roma, a "diMartedì" in onda questa sera su La7. «Roma è una sfida difficile ma appassionante. Io da Bruxelles ho sofferto Roma che declinava, l’esperienza di governo mi ha insegnato che si possono ottenere risultati che si credevano impossibili. Ho deciso di mettermi in gioco per una sfida bellissima», ha detto ancora Gualtieri.

Sull'esperienza Marino, poi il candidato sindaco della sinistra dice: «Sicuramente, visto come è andata a finire, la scelta che fece l’allora segretario nazionale, Renzi, con Marino non è stata felice. Ma sono contento che Marino abbia deciso di votare alle primarie». «Zingaretti sarebbe stato buon sindaco di Roma? - aggiunge poi - Io e Nicola abbiamo deciso insieme e insieme faremo grandi cose per la Capitale. Come mi immagino il ballottaggio? Penso che lo scenario più realistico sarà che andremo contro la destra. Non so ancora con chi, ma vedremo. Raggi ha governato male, ha commesso alcuni errori. Il principale è per paura di non fare errori non ha fatto nulla. Roma in questi anni non ha fatto investimenti con poca spesa corrente. Secondo me la scelta di Calenda di non partecipare alle primarie è incomprensibile», ha aggiunto.

