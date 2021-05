Sindaco Roma, Gualtieri: "Calenda rischia di favorire Raggi"

26 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Io ho già invitato Calenda a stare nel centrosinistra, purtroppo ha fatto una scelta diversa, ha scelto di mettersi fuori dal centrosinistra e andare da solo con Renzi rischiando così di avvantaggiare proprio quella sindaca (Virginia Raggi, ndr) che lui dice di voler contrastare". Lo dice Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma del Pd, all'Adnkronos.

"Proprio per questo, siamo fiduciosi e lo vediamo anche da sondaggi che i romani capiranno un fatto evidente: l'unico voto utile per cambiare sindaco e amministrazione è il voto al candidato del centrosinistra", sottolinea Gualtieri.

Sull'ipotesi che il centrodestra candidi Enrico Michetti, l'ex ministro dell'Economia dice: "Non lo conosco e non posso esprimere un giudizio. Attendo come tutti di conoscere il nome del candidato del centrodestra con cui auspico di avere un confronto civile".