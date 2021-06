Berlusconi risponde a Salvini: "Sì alla federazione di centrodestra ma non ci appiattiamo sulla Lega"

04 giugno 2021 a

Un nuovo centrodestra unito sì, ma con dei paletti. Silvio Berlusconi commenta l'"offerta" lanciata da Salvini, alle sue condizioni. «La proposta di una federazione del centrodestra fatta da Salvini sul Giornale la consideriamo con grande attenzione. Non diciamo no: ne parleremo nelle sedi dedicate del partito». Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, secondo quanto si apprende nel corso di una riunione via Zoom con dirigenti, capigruppo e squadra di governo del partito.

Troppi ostacoli al nuovo PdL. L'intesa tra Berlusconi e Salvini c'è ma...

«I sondaggi premiano il nostro lavoro. Ho sentito qualcuno dire che saremmo appiattiti sulla Lega: ma quando? Siamo il partito-guida del centrodestra e ho sempre trovato in Matteo Salvini un ascoltatore attento: i nostri rapporti sono ottimi» ha aggiunto il Cavaliere.

