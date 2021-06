Misure senza senso, Meloni a Draghi su mascherine e ristoranti

03 giugno 2021 a

a

a

«Ci sono molte misure che nessuno spiega sulla base di quale evidenze scientifiche vengano prese e noi chiediamo di fermare queste misure. Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di valutare se non ci siano alcune di queste scelte che sono state portate avanti, che sono assolutamente prive di senso e che allontanano cittadini dalla serietà». Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro col premier Mario Draghi.

"Vergogna e schiaffo alle vittime". Ira Meloni sulla scarcerazione di Brusca

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto, infatti, un lungo e proficuo incontro a Palazzo Chigi con la presidente di Fdi. Durante il colloquio sono stati affrontati temi legati alle progressive riaperture, alle misure anti Covid, alla ripresa economica e sociale del Paese.

Amministrative: centrodestra sì, no, forse. A Roma derby tra Michetti e Matone

Durante l'incontro sono stati affrontati anche i temi economici. «Con Draghi abbiamo parlato anche di misure economiche - prosegue la Meloni - Tutti parlano di blocco dei licenziamenti, ma se il 40% delle imprese rischia di chiudere potrebbe non servire a molto. Quindi noi chiediamo che le risorse vengano messe sulla continuità delle imprese, bisogna dire alle imprese che in questa fase, se mantengono i livelli occupazionali e non chiudono, lo Stato le agevolerà sul piano fiscale e burocratico».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.