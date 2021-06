Italia pronta a ripartire dopo il disastro Covid: la fiducia di Mario Draghi per il boom

01 giugno 2021 a

“Quest'Italia è viva, forte, e ha tanta voglia di ripartire”. Mario Draghi ha visitato il Tecnopolo di Bologna e si è recato a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, per un sopralluogo agli impianti industriali di un complesso produttivo del distretto ceramico da dove ha lanciato un messaggio di speranza all’intera nazione: “I mesi della pandemia sono stati un disastro sanitario, economico, ma anche culturale, sociale, educativo. Le diseguaglianze sono aumentate. Ma, grazie ai sacrifici degli italiani e alla forte accelerazione della campagna vaccinale, abbiamo davanti una fase nuova. Una fase di ripresa e fiducia, su cui costruire un Paese più giusto e più moderno. E liberare le energie che sono rimaste ferme in questi anni”.

"Oggi siamo in un luogo di lavoro, di produzione, di successo. E' da qui che vogliamo partire per entrare insieme in questa stagione di ripresa e renderla duratura e sostenibile. Perciò serve un'Italia unita nel desiderio di tornare a crescere e credere nel suo futuro. Come ha detto ieri il Governatore della Banca d’Italia, l’attività produttiva nel Paese si rafforza. Gli indici di fiducia delle imprese sono ai massimi da oltre tre anni Gli imprenditori pianificano investimenti, segno che sono tornati a essere ottimisti. Le famiglie sono per ora un po’ più caute, ma anche qui ci sono forti segnali di miglioramento. L’Ocse ha appena rivisto al rialzo le sue previsioni per l’Italia” prosegue il discorso del Premier.

La strada da seguire sarà più facile per tutti i lavoratori e gli imprenditori, vista l’approvazione del dl semplificazioni: “Il decreto legge sulle semplificazioni approvato la settimana scorsa in Consiglio dei Ministri rappresenta un cambio di passo essenziale per l'Italia. È vasto e complesso. Riduce le incertezze e i tempi delle burocrazie. Semplifica il lavoro dell'imprenditore e la vita del cittadino, senza indebolire i presidi di tutela dell'ambiente, del lavoro, della legalità. In particolare, il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, fondamentali in una fase di ripartenza. Ha avuto - conclude Draghi - il sostegno e il contributo di tutte le forze politiche, sociali e sindacali, che vorrei qui ringraziare".

