Anche il sondaggio di Pagnoncelli incorona Giorgia Meloni. Maxi-gradimento per Mario Draghi

29 maggio 2021 a

a

a

Ormai lo si può dire ad alta voce: Fratelli d’Italia rappresenta in maniera solida il secondo partito in Italia. La scelta di Giorgia Meloni di non appoggiare il Governo di Mario Draghi è stata vincente e a dirlo sono vari sondaggi, tra cui quello di Ipsos Italia per il Corriere della Sera. Nella sua analisi Nando Pagnoncelli, noto sondaggista, evidenzia che FdI ha agganciato il Partito Democratico al 19,4% di gradimento. Bisogna però anche considerare l’andamento del pensiero degli italiani: il Pd di Enrico Letta è calato di un punto e mezzo, mentre la crescita del partito di centrodestra è di mezzo punto percentuale. L’indicazione è di una svolta importante. Il primo partito in Italia resta la Lega (22,4%), che fa segnare una ripresa verso l’alto (+0,5%). Fuori dal podio il Movimento 5 Stelle (15,4%), in flessione dello 0,6% e Forza Italia con il 7,7% (-0,3%).

Draghi recupera, effetto vaccini sulla fiducia. Meloni fiato sul collo

Nel sondaggio Ipsos vola anche Mario Draghi, che vede aumentare il proprio gradimento in particolare grazie all’andamento della campagna vaccinale. L'indice di gradimento dell'operato del governo è a 64, quello del premier a 66, evidenziando un miglioramento di ben 8 punti rispetto alla precedente rilevazione. Tale risultato è addirittura più alto rispetto a quando il governo si era appena insediato a Palazzo Chigi. Ad influire anche il ritrovato ottimismo sulla ripresa dell’economica grazie alle riaperture post-Covid e la presentazione del Pnrr.

Rasi al suolo e il disastro non è finito: Travaglio scarica i Cinquestelle e lancia la bomba Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.