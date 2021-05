Antonio Tajani lancia la giudice Simonetta Matone come sindaco di Roma

25 maggio 2021 a

Il centrodestra non ha ancora trovato il proprio candidato per la corsa a sindaco di Roma, che vede già coinvolti Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle), Carlo Calenda (Azione) e Roberto Gualtieri (Partito Democratico). Neanche il vertice andato in scena lunedì pomeriggio ha portato alla fumata bianca e ora da Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è arrivato un nuovo nome per cercare di mettere d’accordo tutti.

Rebus Roma, Tajani spiazza tutti: i nomi non sono quelli, faremo sondaggi

“Come possibile candidato del centrodestra a Roma non c’è soltanto Enrico Michetti, c’è anche il giudice Simonetta Matone, una persona di altissimo livello e molto conosciuta in città. Ma qualora si dovesse optare per una scelta politica, perché magari i sondaggi ci dicono cose diverse, allora Maurizio Gasparri per Roma sarebbe un eccellente candidato, un politico esperto, di razza, che governerebbe bene la città” le parole di Tajani a Porta a Porta. Michetti, professore romano di diritto amministrativo, sembrava il candidato più forte, ma ora è spuntato anche il profilo della Matone, sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, per 17 anni pubblico ministero per il Tribunale dei Minori e in passato capo di gabinetto del Ministro Mara Carfagna.

Centrodestra ancora alla fase dei nomi per vedere l'effetto che fa

