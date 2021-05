Povera scuola, si perde sempre qualcosa. Niente paura: il ministro Bianchi la ritrova. La foto rivelatrice

18 maggio 2021 a

Ma dove sarà? Dove diavolo l'aveva messa? Ha l'aria smarrita il ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi, che sta disperatamente cercando dai banchi del governo a Montecitorio un qualcosa che sembra davvero fondamentale. Certo, a scuola è normale: chiunque dimentica, perde e non ritrova. Magari è volato via correndo su un banco a rotelle di quelli che ci ha imposto Domenico Arcuri con Lucia Azzolina, scappato di sede e finito chissà dove. O forse il ministro è in cerca del foglietto con le prime tracce dell'esame di maturità.

Chissà se rovistando da quelle parti non trova lo spirito della scuola di un tempo e la grinta necessaria anche in tempi così difficili per valutare gli studenti senza cadere nella tentazione del classico “6 politico” che l'anno scorso si fece largo fra gli insegnanti inteneriti dalle difficoltà della pandemia. Non sappiamo se il ministro abbia poi trovato, perché il fotografo ha scattato il momento magico e poi ci ha lasciati con il fiato sospeso. Ma al preoccupato Bianchi auguriamo la migliore delle ricerche possibili...,

