Di Battista svela: Di Maio a novembre sapeva già che Conte sarebbe caduto e me lo confidò

Alessandro Di Battista svela nel suo libro "Contro" alcuni retroscena sulla nascita del governo Draghi. Di Battista rivela che, già a novembre 2020, Di Maio gli assicurò che ci sarebbe stata la crisi del governo Conte perché Renzi non si sarebbe fermato. Ma svela ancora di più: già ad agosto fonti istituzionali gli parlarono dell'ipotesi Draghi premier.

Di Battista non molla e va all'assalto del "banchiere" Draghi

L’ex deputato grillino: rientro nei 5s solo il giorno che loro lasciano Draghi, altrimenti ognuno per la sua strada. Fulmini pure verso Conte, colpevole ai suoi occhi di non opporsi al Ponte sullo stretto: “Ogni volta che leggo qualche 5 stelle parlarne mi sento più lontano da M5s. Mi indigna che si discuta più del Ponte dello Stretto che della strage del Ponte Morandi..”. Ma è quasi rassegnato: “ il Movimento di prima, quello di cui facevo parte, ormai non c’è più. Si sta trasformando - legittimamente - in qualcosa d’altro. Saranno gli elettori a valutarlo…”.

"Di Battista? Un Che Guevara all'amatriciana". La botta del renziano Cucca

