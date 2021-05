Torino, Chiara Appendino complica i piani del Partito Democratico: escludo al 100% l'appoggio al ballottaggio

11 maggio 2021 a

a

a

Chiara Appendino sbatte la porta in faccia al Partito Democratico in vista delle elezioni del sindaco di Torino. L’attuale prima cittadina ha pubblicato un video su Facebook, nel quale non ha fatto mistero che il Movimento 5 Stelle non si alleerà con i dem nel capoluogo del Piemonte: “Per le prossime elezioni amministrative, l'unico scenario che mi sento di escludere al 100% è che appoggeremo il Partito Democratico al ballottaggio. Uso le parole che ha detto Letta o non so chi…”

Letta e il Pd tremano in vista delle elezioni: pronto il ribaltone in caso di flop

“I matrimoni combinati - spiega la Appendino non funzionano. O costruisci un progetto politico prima in cui tutti credono e che crea coinvolgimento oppure le intese non funzionano. E non si fanno certamente in 10 giorni, tra primo e secondo turno”. Alla luce di tali dichiarazioni si complicano sempre di più i piani di Enrico Letta e del Pd per le elezioni nelle grandi città italiane.

"Traditi da Conte, botta pazzesca". Volano gli stracci, è rottura tra Pd e M5S

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.