"Smettila di dire sciocchezze", tra Faraone e La Russa è scontro sul coprifuoco

10 maggio 2021 a

Scontro tra Davide Faraone (Italia Viva) e Ignazio La Russa (Fratelli d'Italia) sul coprifuoco. Il duello dialettico è andato in scena durante "L'aria che tira", la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino.

"È giunto il momento di essere più determinati, molti continuano a parlare come se la campagna vaccinale non ci fosse. Si deve cambiare schema ed essere più coraggiosi sulle riaperture", "Non avete votato la nostra proposta, state un po' al governo, un po' fuori".

