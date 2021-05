"Auguri per libro e festa della mamma", Salvini scrive a Giorgia Meloni

09 maggio 2021 a

a

a

La pace fatta tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni (se mai ci sia stato bisogno) viene sancita ufficialmente con un dolcissimo tweet in cui il leader della Lega si rivolge al presidente di Fratelli d'Italia come mamma e autrice del nuovo libro intitolato "Io sono Giorgia".

Auguri Giorgia, sia per la festa della Mamma che per il successo del tuo libro@GiorgiaMeloni — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 9, 2021

"Auguri Giorgia, sia per la festa della Mamma che per il successo del tuo libro". A questo punto gli accordi per le candidature alle amministrative sembrano davvero un dettaglio.

Auguri di aborto e bullismo giovanile: la Meloni si racconta e scoppia in lacrime a Verissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.