Vela di Calatrava, sit-in dei giovani di Forza Italia

08 maggio 2021 a

a

a

A Roma una delegazione dei Giovani di Forza Italia ha manifestato davanti alla Vela di Calatrava per chiederne il completamento e la riqualificazione dell’area che ormai da anni risulta abbandonata. Presenti all’iniziativa l’On. Paolo Barelli, Presidente della Federnuoto e Deputato di Forza Italia e Maurizio Perazzolo, già Consigliere Regionale e Responsabile della Consulta Sport di Forza Italia Roma.

Tor Vergata, Eur e Nuova Fiera Ecco dove gareggeranno gli atleti

“Oggi siamo qui per chiedere, prima di tutto come giovani romani, un passo in avanti di tutte le istituzioni coinvolte: dal Comune di Roma al Governo Nazionale, passando per la Regione Lazio, l’Università di Tor Vergata e le Federazioni Sportive. Lavoriamo tutti insieme per riqualificare e rilanciare la vela di Calatrava e questo bellissimo territorio con un progetto vincente che metta al centro lo Sport, il Futuro e i Giovani e valorizzi adeguatamente gli spazi del Municipio VI”, dichiara Simone Leoni, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani e Candidato all’Assemblea Capitolina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.