Otto e mezzo, "le cheerleader di Biden che dicono?" Marco Travaglio dalla Gruber affossa il Pd

Giada Oricchio 06 maggio 2021 a

a

a

Il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Marco Travaglio, ospite di “Otto e Mezzo”, giovedì 6 maggio su LA7, risponde sarcastico sulla liberalizzazione dei vaccini chiesta dal presidente americano Joe Biden: “Quando lo dicevamo noi gridavano all’orrore. Ha fregato le sue stesse cheerleader”.

Biden libera i vaccini, saltano gli schemi. Rissa surreale Fratoianni-Librandi

Aria pungente, sorriso sardonico, Marco Travaglio picchia duro sul PD dopo la dichiarazione di Joe Biden di pensare alla liberalizzazione dei brevetti dei vaccini da parte della big pharma: “E’ una cosa che mi fa divertire moltissimo. Noi abbiamo sempre sostenuto questa tesi, mentre in Parlamento aveva poca audience, parlavano di liberalizzazione i 5 Stelle, LeU e un pezzettino di sinistra del Pd, mentre gli altri li scomunicavano, gridavano alla vergogna, al libero mercato e sono tutti quelli che hanno la bandierina americana nella pochette, adesso che il loro nume titolare li ha fregati senza nemmeno avvertirli, tutte le cheerleader di Biden, quelli che si posano sulla sua spalla e credono di essere lui, sono stati fregati, ieri li ha scaricati senza avvertirli. Ha detto una cosa saggia e basta. Così come l’ha detta sui bonus a pioggia”.

"Stop brevetti". Vaccino Covid, la mossa Usa e la reazione dell'Ue. Big Pharma sul piede di guerra

E qui Travaglio "scopre" la sua fede politica: “Quando li facevamo noi con il precedente governo era sbagliato e adesso invece l’America ne fa per 190 miliardi di dollari, altro che reddito di cittadinanza! Giusto per dire quanto è provinciale. Adesso che lo ha detto Biden l’idea è buona, secondo me lo era anche prima”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.