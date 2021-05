Meloni pazzesca: straccia Conte e ha già il fiato sul collo di Letta

01 maggio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni è riuscita a portare Fratelli di Italia quasi tre punti sopra il M5s di cui ora è leader l'ex premier Giuseppe Conte e ora inizia la corsa per prendere al volo il Pd di Enrico Letta che è il suo prossimo obiettivo. La sorpresa arriva dal sondaggio periodico di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, che mostra un incredibile salto in avanti della Meloni, passata dal 17,2% di fine marzo al 18,9% di ora. Crollato con le cure appena iniziate di Conte il M5s, che invece nello stesso periodo è sceso dal 18 al 16 per cento, e adesso è tre punti sotto Fratelli di Italia, quarto partito ormai.

Test antidroga per la Meloni, parte la sfida dello screening. «Ora tocca ai grillini», ma il M5S tace

Avanza un poco il Pd cui ha dato un po' di grinta Enrico Letta. E infatti è salito dal 20,3 al 20,9%, anche se con la Meloni il vantaggio si è ridotto da 3 a 2 punti, e adesso è nel radar della marcia pazzesca di Fratelli di Italia. Non paga invece la linea di lotta e di governo di Matteo Salvini, visto che la sua Lega è scesa dal 22,5% al 21,9%, confermandosi ancora al primo posto fra i partiti politici. Ma avanza un po' Forza Italia, che passa dal 7,6% all'8%. Le tre liste di centrodestra insieme salgono al 48,8% e con le altre liste centriste collegate a questo punto hanno la maggioranza assoluta nel Paese. Ma non sembrano rendersene conto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.