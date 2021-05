Quando Fedez era anti-gay, così Sgarbi attacca il testo del rapper

03 maggio 2021 a

Non si placa il tormentone su Fedez, la Rai e il ddl Zan. Col passare delle ore spuntano vecchi testi in cui Fedez dimostra di avere posizioni differenti rispetto a quelle attuali sul tema dell'omosessualità. Come nel caso di "Canzone da gay", brano del 2006: "Io lo so che ti piacciono le canzoni da gay/più ti guardi allo specchio più ti credi una lei".

Quello che scrive queste cose è lo stesso “campione” dei diritti civili salito sul palco del concerto del Primo Maggio? Chiedo per un amico. @Adnkronos @stampasgarbi pic.twitter.com/9Jyqlv300r — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) May 2, 2021

Vittorio Sgarbi attacca il rapper milanese anche sui social dove scrive: "Quello che scrive queste cose è lo stesso “campione” dei diritti civili salito sul palco del concerto del Primo Maggio? Chiedo per un amico".

