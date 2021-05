"Ma tifano virus?", così la Lega sfotte Il Fatto Quotidiano

01 maggio 2021 a

a

a

Sul coronavirus abbiamo letto tutto e il contrario di tutto. L'ultima, in ordine cronologico, sul Fatto Quotidiano in edicola il 1° maggio. E non è sfuggita all'account Twitter della "Lega - Salvini premier" che va all'attacco.

INCREDIBILE

Scrive Il Fatto Quotidiano: “QUATTRO regioni RICHIUDONO”, “Sicilia, Calabria, Basilicata passano dal giallo all’arancione”.... Ma non e vero! Erano già arancioni! E si nasconde tra le righe il miglioramento Sardegna, da rossa a arancione.

Ma tifano virus??? #1maggio pic.twitter.com/CWp7hey0iK — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) May 1, 2021

"Incredibile. Scrive Il Fatto Quotidiano: “Quattro regioni richiudono”, “Sicilia, Calabria, Basilicata passano dal giallo all’arancione”....Ma non e vero! Erano già arancioni! E si nasconde tra le righe il miglioramento della Sardegna, da rossa a arancione. Ma tifano virus???".

Rai, Tinny Andreatta e il mistero sull'incontro con Salvini. Il Pd che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.