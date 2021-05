Bella Signora, così nasce la pizza dedicata alla Casellati

01 maggio 2021 a

Nasce la pizza "Bella Signora" dedicata alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. L’omaggio alla seconda carica dello Stato lo "firma" Alessandro, pizzaiolo autistico, che si inventa la pizza per la madrina del nuovo ristorante gestito da ragazzi autistici, PizzAut, a Cassina dè Pecchi (Milano).

Per il presidente sfornata, dopo il taglio del nastro, una margherita speciale, con salsa freschissima, pomodorini pachino e mozzarella senza lattosio. Il tutto con tanto di foto che fanno il giro dei social. "Oggi 1º maggio, festa del lavoro, nasce PizzAut, la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici in Italia - ha scritto la Casellati su Twitter - Un momento emozionante e altamente simbolico, perché ci ricorda che il lavoro non è solo guadagno, è molto di più. Dà dignità, crea inclusione sociale, elimina le differenze".

