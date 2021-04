Il coprifuoco non ha senso e distrugge il turismo: Giorgia Meloni boccia il Governo Draghi

23 aprile 2021 a

Bocciato su tutta la linea il Governo di Mario Draghi. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia si è scagliata in un’intervista a Radio Confapi contro la misura del coprifuoco, ma ha anche sottolineato le contraddizioni dell’attuale esecutivo: “Governo di unità nazionale? Non ha senso stare tutti insieme, la politica è fatta di visione, non può funzionare se la politica è visione, questi governi hanno prodotto solo danni. “Che senso ha - si chiede la Meloni - il coprifuoco, non c’entra niente con la lotta del contagio. E poi non è nelle prerogative dello Stato dire quando la gente può rientrare a casa, è anche una misura controproducente, la gente tenderà ad ammassarsi, si devastano le attività economiche, si distrugge il nostro turismo, penso che queste siano misure solo per educare il popolo, educarlo ad avere una politica che decide quando puoi o non puoi fare le cose”.

Da FdI arriva poi una posizione critica per la gestione del Recovery Plan: “Il piano del governo arriverà in aula lunedì, ad oggi noi non lo abbiamo. Siamo stati dal presidente Draghi e il governo invece di presentarci i tratti salienti del nuovo Recovery ci ha chiesto delle idee, noi di proposte ne abbiamo molte, ma se oggi non abbiamo un piano cosa votiamo martedì? Non possiamo votare basandoci solo sulla relazione di Draghi. Il Parlamento dovrà votare più o meno a scatola chiusa e questo non va bene. Devono avere spazio tutti i temi legati alla modernizzazione, alla giustizia, alla sburocratizzazione - ha aggiunto la Meloni -. Il tema infrastrutturale, ma poi bisogna vedere come saranno sviluppati. È difficile capire cosa preveda il piano se non si legge nel suo complesso, il problema è capire quale sia la visione del governo sullo sviluppo dell’Italia nei prossimi anni, ci sono delle scelte da fare, non si possono più mettere soldi a pioggia come fatto in passato”.

Tutto da decidere invece il futuro della corsa a sindaco di Roma. “Non ci siamo ancora incontrati, quando ci incontreremo troveremo sicuramente l'accordo sul candidato” conclude la Meloni, che con forza continua a restare all’opposizione e a non sostenere il Governo Draghi.

