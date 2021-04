Il Governo con Mario Draghi non fa bene alla Lega: il sondaggio premia il Partito Democratico

12 aprile 2021 a

La Lega deve cambiare rotta se non vuole perdere i propri elettori. Nel consueto sondaggio del lunedì realizzato da Swg, Enrico Mentana nel suo tg di La7 snocciola i numeri che fanno allarmare il leader del Carroccio Matteo Salvini e permettono invece di sorridere ad Enrico Letta, che nelle scorse settimane ha ereditato la segreteria nazionale del Partito Democratico a seguito delle dimissioni di Nicola Zingaretti.

Secondo i dati di Swg la Lega in una settimana cala dal 22,8% al 22% di gradimento (-0,8%). Il secondo partito in Italia è il Pd che balza dall’18,4% al 19,3% (+0,9%). Segno positivo con un leggero incremento per il Movimento 5 Stelle, passato dal 17,5% al 17,7% (+0,2%). Piccola discesa per Fratelli d’Italia, che scende al 17,3% dal 17,6% della passata settimana (-0,3%). Stabili Forza Italia (6,7%) e Azione (3,4%), con entrambi i partiti che vedono un decremento dello 0,1%. Sale Sinistra Italiana dal 2,7% al 3% (+0,3%). Non si arresta l’emorragia di Italia Viva che dal 2,4% arriva al 2,2%, stesso dato dei Verdi.

Nel tg di Mentana viene poi riportato il dato che confronta il Governo di Mario Draghi e l'operato del Governo Giuseppe Conte II. Per il 61% degli elettori della Lega non c'è particolare differenza tra le due esperienze di Governo. Posizione simile per il 57% dei votanti di Fratelli d'Italia e per il 52% degli elettori del Pd. Il dato raggiunge solo il 34% tra le fila del Movimento 5 Stelle. I cinquestelle infatti preferiscono nettamente il Governo di Conte, con una percentuale che raggiunge il 57%. Per gli elettori degli altri partiti c'è invece una preferenza per Draghi rispetto a Conte: 37% per Lega e Fratelli d'Italia, 33% per gli elettori del Partito Democratico.

