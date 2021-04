Vigilanza e vip, il malumore degli alti ufficiali sul ministro Guerini: potrebbe anche risparmiare...

Gianfranco Ferroni 09 aprile 2021 a

Tra gli alti ufficiali serpeggia il malumore, guardando alcuni bandi del ministero della Difesa guidato da Lorenzo Guerini. L’ultimo testo che ha mandato di traverso il caffè a più di un generale riguarda «l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre - Baiano di Spoleto» per la non modica somma di 439 mila euro.

Video su questo argomento Guerini: "Nell'anno del Covid l'Aeronautica ha fatto più di 70 trasporti di pazienti"

Il commento più gettonato? «Ma tutti quei militari che stazionano davanti alle case dei vip o nei pressi di obiettivi francamente insignificanti non possiamo portarli in Umbria, risparmiando questi soldi? Sarebbe ora di fare una seria revisione dell’utilizzo dei nostri soldati per esigenze, diciamo così, non militari». In effetti...

