Fuori Dal Coro, Mario Giordano apre col dato choc: "A Pasqua più controlli che vaccini"

06 aprile 2021 a

a

a

Mario Giordano apre il suo Fuori dal Coro con un dato choc: a Pasqua fatti più controlli di polizia che vaccini. Solo domenica 106.521 controlli di polizia e appena 92.756 dosi di vaccino. In alcune zone quasi nessun vaccino: 39 vaccinati in tutta la Sardegna e 14 in Umbria. In provincia di Bolzano nessuno. In compenso hanno multato un anziano che si “attardava a leggere il giornale su una panchina”, e un barista che consentiva a un signore di 90 anni di bere un bicchiere di acqua datogli facendolo entrare anche se non si poteva. Ironizza Giordano anche con il cartello alle sue spalle: “Che reato è? Concorso esterno in bicchiere d’acqua?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.