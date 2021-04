Covid, Enrico Letta spara a zero su Matteo Salvini: "Seguendo lui situazione molto peggiore"

06 aprile 2021 a

Enrico Letta e Matteo Salvini continuano a punzecchiarsi a distanza. Dopo il botta e risposta degli scorsi giorni adesso è il segretario del Partito Democratico a ritornare a parlare del Leader della Lega nella puntata del 6 aprile di “Dimartedì” programma di La7 condotto da Giovanni Floris. “La soluzione di Salvini qual è? Avessimo seguito le sue soluzioni, oggi saremmo in una situazione molto peggiore e non voglio dire di più… Salvini dice alla gente quello che loro vogliono sentirsi dire. Anche io sono solidale con i ristoratori, ma credo che noi dobbiamo fare un decreto imprese, questa è una risposta seria, aiutarli non in modo generico, sui costi fissi. Gli attacchi a Speranza di Salvini e Meloni? C’è qualcuno che in questo momento fa un discorso semplicistico, ‘aperture contro chiusure’, come se ci fosse qualcuno che cerca di far star male gli italiani, tenendoli chiusi. È un anno - prosegue Letta - che stiamo dentro questa cosa, che si affronta con serietà, tutta la mia solidarietà a Roberto Speranza, per fortuna che abbiamo un ministro come lui”.

Altro argomento dell’intervista è l’incontro con Matteo Renzi a distanza di anni dalla manovra del numero 1 di Italia Vivo che “costò” la presidenza del Consiglio a Letta: “È andato bene, alla grande. Incontro franco, cordiale, utile, ma tra due persone diverse, su alcune cose d’accordo, su altre no. Di nuovo al governo con Renzi? Io metto da parte le considerazione di tipo personale”.

“Al governo c’è qualcuno che sembra starci solo per i fondi del recovery, altri invece - l’ennesima stilettata alla Lega - si caricano la responsabilità di tutto, come il Pd”. Poi il segretario Dem promuove a pieni voti Mario Draghi: “Con Draghi abbiamo calato l’asso, è l’italiano più credibile a livello internazionale, noi godiamo di una tregua sui mercati internazionali, che è la ‘tregua Draghi’. Draghi è una grande carta”. Infine l’ultimo tema è quello delle scuole: “Io sono contento che domani i ragazzi si sveglieranno per andare a scuola, sono contento che riaprano le scuole, come hanno fatto altri paesi europei. Bisogna - conclude Letta fare di tutto che oltre all’attenzione al tema della salute, si torni a portare i ragazzi a scuola”.

