Basta chiusure, stiamo impazzendo. Sondaggio choc della Ghisleri

Gli italiani non riescono più a sopportare zone rosse e chiusure e dopo un anno stanno per esplodere anche psicologicamente a forza di restare a casa obbligatoriamente. E' il risultato choc di un sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato sul quotidiano La Stampa, dove due su tre degli intervistati dicono di non potercela più fare. Il 31,3 per cento addirittura manifesta "i primi segni di cedimento e di nervosismo", sull'orlo della pazzia, ma una quota simile (30,6%) dice senza mezzi termini "Non ce la faccio più".

Pochi quelli che sostengono di non avere cambiato vita durante il coronavirus e quindi di essere indifferenti (6,6%). Mentre la categoria che meglio resiste in questa situazione è quella dei pensionati: il 34% di loro assicura: "Sono ancora forte, posso andare avanti". A dire così dopo di loro ci sono i lavoratori dipendenti (27,7%), che sono anche quelli che hanno avuto meno problemi economici durante questo anno di crisi.

A scoppiare davvero sono i giovani: sostiene di avere avuto già qualche crisi di nervi il 20% degli studenti intervistati, ma soprattutto il 55% di loro assicura di non potercela davvero più fare. Per la maggiore parte di loro servirebbe soprattutto un orizzonte certo che aiuti a resistere, con una data entro la quale si possa tornare a vita normale o quasi, perché a fare uscire fuori di testa ci sono queste continue docce gelate delle chiusure governative che si alternano da mesi a messaggi di speranza risultati poi menzogneri. A favore delle chiusure e delle linee rigoriste ci sono solo la maggioranza relativa degli elettori M5s e quella degli elettori Pd, che rispecchiano in effetti le posizioni dei loro leader, fra i meno libertari che ci siano nella politica italiana

