Fuori Dal Coro, il libro sul Covid di Roberto Speranza a caro prezzo. E Nicola Porro sbotta

30 marzo 2021

Nome omen. Troppo “speranzoso” per la fine della pandemia, il ministro della Salute Roberto Speranza, come più volte ricordato, ha scritto un libro in cui predicava la salvezza definitiva dal Covid. Proprio mentre incombeva la seconda ondata, con migliaia di morti in più della prima. Il libro sarebbe dovuto uscire lo scorso ottobre, ma è stato ritirato dagli scaffali.

I pochi che hanno avuto l’onore di leggerlo - tra cui i giornalisti Mario Giordano e Nicola Porro - hanno dovuto sborsare dei gran soldi. Il libro, in listino a 11 euro e 69 centesimi, ora è acquistabile su Ebay alla “modica” cifra di 500 euro. Anche se Nicola Porro, ospite del talk politico e di attualità “Fuori dal Coro” condotto da Mario Giordano su Rete 4, ha ammesso di averlo pagato 100 euro in più.

Parlando di lockdown Porro sbotta con il conduttore Mario Giordano: “Quello che noi stiamo facendo è criminale. C’è un progetto politico dietro tutto questo. Io ho letto il libro di Speranza, quello che non è mai uscito”. E il conduttore chiede: “L’hai comprato su Ebay a caro prezzo?”. Porro: “L’ho pagato 600 euro. Tu l’hai pagato di meno?”. E il collega confessa: “Eh, io un po’ di meno…”. Ma deve essere stato un grande affare, perché come spiega Porro, nel libro è svelata la verità ovvero che “la sinistra grazie a questa pandemia potrà recuperare la sua egemonia culturale”.

