Dati falsi sul Covid, si dimette l'assessore Razza

«Le istituzioni devono essere al riparo da ogni sospetto. Per sottrarre il governo da inevitabili polemiche ho chiesto al presidente della Regione di accettare le mie dimissioni». Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, indagato nell’inchiesta sui dati falsati sul Covid.

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha cercato di gettare acqua sul fuoco. «Leggo sulle agenzie dichiarazioni di diversi esponenti politici...fare dichiarazioni oggi è fin troppo facile. Questa è la terra dei giustizialisti, dove un avviso di garanzia diventa una sentenza di Cassazione ed è una vergogna. Quindi calma. So che questa terra di Sicilia dà fastidio quando non alimenta le cronache giudiziarie e noi in questi anni le abbiamo tenute a distanza. Ci auguriamo di poterlo fare anche in questa occasione». Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenendo, a Omnibus, sull’inchiesta della procura di Trapani relativa ai falsi dati dei contagi Covid diffusi in Sicilia dal Dasoe e per la quale l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha ricevuto un avviso di garanzia.

