Simona Bonafè davanti al suo Enrico Letta la spara grossa: Toscana da lunedì in verde!

Simona Bonafè la spara grossa: Toscana verde da lunedì

28 marzo 2021 a

a

a

Sarà che lei viene dal gruppo renziano poi tradito e della storia e degli antenati del Pd sa ben poco. Perché altrimenti, anche tradita dalla emozione, le sarebbe stata familiare la "Rossa Toscana". Eppure Simona Bonafè nella Regione rossa è proprio il segretario del Pd, il partito con la storia più rossa che c'è. Ma davanti al suo nuovo segretario, Enrico Letta cui presentava via zoom i responsabili dei circoli locali, la Bonafé è inciampata in una sciocchezza fenomenale, chissà se per lustrare meglio la merce al segretario o per clamorosa gaffe. "Dalla prossima settimana la Toscana torna verde!", ha annunciato a Letta. Sbagliando, perché la Toscana torna in rosso, che è il suo colore naturale. E qui la dirigente del Pd mostra di avere capito assai poco dei colori in vigore da mesi in Italia, perché il verde non è mai esistito e manco è previsto come possibilità.

Sarà che lei è europarlamentare, e stando a Bruxelles e Strasburgo evidentemente sapeva poco del suo paese di origine. Oppure la gaffe non è tale, e la Bonafé ha voluto dipingere diversamente la magnifica gestione del suo Pd in Regione. Perché la Toscana oggi è la peggiore di tutte nella lotta al virus. In rosso torna perché l'epidemia corre e corre in modo assai pericoloso. In fondo alla classifica sta perché è la Regione simbolo di quello contro cui ha tuonato Mario Draghi: prima a proteggere con il vaccino amici, amici degli amici e gruppi forti di potere (come magistrati e avvocati). Ultima però nel proteggere i più fragili, come gli over 80 a cui il vaccino è stato negato per fare passare avanti i più forti. Eh sì, Bonafé: la Toscana è proprio Regione rossa. Rossa per i contagi, rossa per tradizione. E rossa dovrebbe essere di vergogna per come ha gestito in questi mesi la pandemia...

