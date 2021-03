Enrica Sabatini di Rousseau: Beppe Grillo blinda le regole, ora basta bombe

27 marzo 2021 a

a

a

«Ieri sera in riunione con deputati e senatori Beppe Grillo ha blindato nuovamente la regola che impone il limite dei due mandati. Mi auguro che con questa (ennesima) conferma, tutti coloro che desidera(va)no non onorare l’impegno preso e svolgere il terzo mandato smettano finalmente il bombardamento mediatico a Rousseau». Lo scrive Enrica Sabatini, socio dell’Associazione Rousseau e Facilitatore nazionale al coordinamento e affari interni del M5s.

«Distruggere Rousseau per impedire le candidature dal basso a favore di nomine dall’alto, non serve più. Il terzo mandato non è una opzione. L’obiettivo di Gianroberto era quello di dare una nuova centralità al cittadino e di impedire, attraverso il limite dei due mandati, che ci fossero carrierismo politico e creazione di gruppi di potere volenterosi di togliere voce alla base. Per questo motivo dobbiamo continuare a lavorare sulla formazione dei futuri candidati e sulle sedi digitali tematiche e territoriali. Per costruire spazi di confronto e strumenti di crescita culturale che saranno necessari per i tutti quei cittadini che un domani entreranno nelle istituzioni e dovranno raccogliere il testimone di chi, invece, uscirà dalle stesse. Evolvere vuol dire rinnovare. Continuiamo a lavorare in questa direzione», conclude Enrica Sabatini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.