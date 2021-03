Lockdown per tutto aprile, Salvini insiste e va ancora contro Draghi: impensabile deciderlo ora

26 marzo 2021 a

Matteo Salvini e la Lega insistono. Impensabile tenere gli italiani ancora chiusi a casa e negozi e ristoranti chiusi per tutto aprile. E dopo il botta e risposta tra il leader del Carroccio e Mario Draghi, ora arriva la contro-replica del partito.

"Se con contagi alti e ospedali pieni si chiude, con contagi bassi e ospedali a posto si apre. Semplice. Siamo perfettamente d’accordo. Diciamo solo che non è possibile decidere adesso che per tutto aprile, qualunque cosa accadrà, tutto rimarrà comunque chiuso. Salute e lavoro non sono nemici”. Lo ribadiscono fonti della Lega.

Indiscrezioni varie della giornata hanno infatti parlato di “niente zone gialle fino al 30 aprile” come presunto orientamento della cabina di regia Covid sul nuovo decreto, prima della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

E adesso, l'appoggio di Salvini all'esecutivo sembra iniziare a scricchiolare. Perché sul tema del lockdown e la gestione della pandemia le posizioni appaiono piuttosto distanti.

