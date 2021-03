L'Aria che tira, Andrea Delmastro attacca Ursula Von der Leyen: "Chieda scusa, l'Europa ha fatto contratti allucinanti e oscuri"

Giada Oricchio 25 marzo 2021 a

a

a

Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia, a “L’Aria che tira”, giovedì 25 marzo, il programma di approfondimento politico su LA7, tuona contro Ursula von der Leyen: “Chieda scusa”. Il deputato di Fdi in collegamento con Francesco Magnani, sostituto di Myrta Merlino, esprime tutta la sua indignazione per le giacenze del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 scoperte ad Anagni: "Mario Draghi ha fatto bene a bloccare le dosi di AstraZeneca a mandare i controlli ad Agnani. La colpa di questa situazione è dell’Europa che ha fatto contratti capestro, opachi, oscuri, non ancora pubblicati, dove non ci sono precise scadenze contrattuali, o meglio ci sono, ma in base al fatto che le aziende si impegnano secondo il loro miglior sforzo, l’U.E. non è riuscita a bloccare decine di milioni di dosi che sono uscite dall’Europa da parte di case farmaceutiche la cui ricerca è stata finanziata dall’Europa stessa".

Disastro Ue, Paragone contro Ursula: se l'Europa non è dei popoli ma delle multinazionali

"Tutto nasce da questi contratti allucinanti che mia figlia Greta di 13 anni sapeva che non avrebbe dovuto comporre in quei termini. Infatti oggi ad Agnani scopriamo un fatto incredibile, cioè che AstraZeneca che avrebbe dovuto consegnare nel primo trimestre 2021 120 milioni di dosi, ne ha consegnate 16 milioni non si sa che fine faranno le altre e non riusciamo a bloccargliele per colpa dei contratti folli. La Von der Leyen dovrebbe chiedere scusa a tutta l’Europa. Noi siamo più bravi degli eurocrati quando facciamo un contratto per una macchina e chiediamo quando ce la consegnano”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.