Riaprire dopo Pasqua per risorgere. La richiesta di Salvini: è l'unica possibilità

Matteo Salvini spinge per riaprire l’Italia dopo le chiusure decise per tutto il mese di marzo, che andranno a coinvolgere anche il periodo di Pasqua. Il leader della Lega, ospite su Rete4 di Stasera Italia Speciale, ha dato un input chiaro a quelle che dovranno essere le azioni del Governo guidato da Mario Draghi, che in queste settimane ha chiesto agli italiani ulteriori sacrifici a più di un anno dall’inizio della pandemia: “Le riaperture sono l'unica possibilità per risorgere dopo Pasqua. Gli italiani stanno mostrando rispetto e spirito di sacrificio, ma aprile deve essere il mese della resurrezione. Stiamo lavorando in tutti i modi per avere i vaccini dall'estero, cominciare a produrli in Italia, e contando sul fatto che la curva scenderà, la bella stagione arriva, ad aprile riaprire. Un ritorno alla vita”.

L’ex ministro dell’Interno ha poi affrontato la questione del vaccino AstraZeneca: “L’Unione Europea ha dimostrato un drammatico fallimento e come cittadini italiani ci aspettiamo che qualcuno paghi. Ma ora dobbiamo risolvere i problemi, AstraZeneca aveva promesso all'Italia 25 milioni di vaccini, ce ne hanno dati 5. Ne hanno in magazzino in Italia 29 milioni: bene, li blocchiamo, finché non si risolve la situazione. Inoltre, se il vaccino russo funziona in 56 Paesi del mondo e anche a San Marino, nel cuore dell'Italia, la rivalità tra Oriente e Occidente, la politica, non può tenere in ostaggio la salute, se funziona - sottolinea Salvini - ci permettano di usarlo”.

Poi la stoccata alla Cina: "È ormai evidente che la Cina, non dico volontariamente, ma con bugie, ritardi, omissioni, ha contribuito a che tutto il mondo fosse contagiato. Hanno taciuto per quattro mesi quello che stava succedendo, e dovrà essere appurato cosa è successo. Anche perché l’unica economia che cresce in questo momento è quella cinese, e vanno in giro per il mondo a comprare aziende. Ora la priorità - conclude Salvini - è la lotta al virus, ma nei prossimi mesi questo aspetto andrà approfondito".

