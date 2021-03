Vaccino, Mario Draghi spinge per la collaborazione tra Regioni. E intanto Pfizer manda 1 milione di dosi

22 marzo 2021 a

a

a

Mario Draghi porta avanti la propria strategia per contrastare la diffusione del Coronavirus in Italia e soprattutto per aumentare il numero di vaccini che viene somministrato quotidianamente in Italia. Nel corso della giornata il Presidente del Consiglio ha avuto una riunione di lavoro con il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e con il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Figliuolo.

Figliuolo: vaccinare i volontari a fine giornata per non buttare le dosi | VIDEO

Al centro dell’incontro i temi di discussione sono stati quelli dell’approvvigionamento dei vaccini e la gestione della campagna vaccinale nelle diverse Regioni italiane, con l’obiettivo di arrivare ad inoculare 500mila dosi giornaliere. Il generale Figliuolo, in particolare, ha comunicato che entro le prossime 24 ore circa un milione di dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite alle Regioni, interessando 214 strutture sanitarie.

Operazione trasparenza, Figliuolo e Curcio vaccinati alla Cecchignola con AstraZeneca

Oltre al nodo delle poche dosi a disposizioni l'altro cruccio è quello delle differenze tra le Regioni, e Draghi l'ha affrontato ancora nel pomeriggio con la ministra competente, Maria Stella Gelmini, con cui ha fatto un punto preliminare sulle "soluzioni che concorreranno a rafforzare la collaborazione e il coordinamento con le Regioni impegnate a dare tempestiva attuazione al nuovo Piano vaccinale”. L'ipotesi cui si sta lavorando è quello di mettere in piedi delle 'task force regionali' composte da uomini della Difesa e della protezione civile per affiancare il personale delle Regioni.

Una mancetta a chi perde tutto. Paragone: Draghi come Conte ignora la realtà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.