La foto della parlamentare da bambina intenerisce tutti. Il messaggio pro-vax

"Ho ritrovato questa foto scattata da mio nonno in un vecchio album di famiglia. Da bambina giocavo sempre con lui a nascondino, ci divertivamo tantissimo. Non posso non pensare a tutti quei nonni che oggi attendono con ansia di poter riabbracciare i propri nipoti. #vacciniamoci #vivainonni". A scriverlo su Instagram è Maria Elena Boschi che promuove così la vaccinazione. La sua Regione, la Toscana, è in fonda alle classifiche per dosi agli anziani.

