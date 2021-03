Sanremo 2021, Giorgia Meloni fa i complimenti al direttore d'orchestra Beatrice Venezi: "Da applausi sulle donne"

06 marzo 2021 a

a

a

Alla co-conduzione della quarta serata di Sanremo che rianima gli ascolti del Festival della Canzone c'è il direttore d'orchestra Beatrice Venezi, per la parte delle Nuove Proposte. Ed è lei la protagonista della prima mezza polemica che si scatena sui social: “Quello che conta per me è il talento e la preparazione con cui si svolge un determinato lavoro. La posizione, il mestiere, hanno un nome preciso e nel mio caso è direttore d'orchestra" dice la Venezi sul palco con Amadeus che non osa chiamarla "direttrice" e le fa spiegare il perché. Sul caso interviene anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che in un post sui social si complimenta con la Venezi: "Complimenti a Beatrice Venezi - scrive la Meloni - che a Sanremo ha liquidato, con una semplice frase, questa rincorsa confusa al politicamente corretto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.