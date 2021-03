01 marzo 2021 a

"Ora il Pd cambi". E' l'appello lanciato dal sindaco di Firenza Dario Nardella che, in una lunga intervista al Corriere della Sera, confessa di essere stufo di "questo modo di discutere nel Pd". Il vero grido d'allarme però, ai tempi della pandemia, è quello sull'attesissimo Recovery Plan. "Voi sindaci volete essere coinvolti nel Recovery Plan?" chiede la giornalista Maria Teresa Meli: "Sì" risponde. "E io voglio lanciare un grido d'allarme: con queste norme noi le opere non le faremo. Per realizzare un'opera da 25 milioni con il codice degli appalti in Italia occorrono dieci anni. Quindi, semplicemente propongo una moratoria: si applichino solo le leggi europee". Quindi Nardella la pensa come Salvini: basta col codice degli appalti italiano.

