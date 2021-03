A Franco Gabrielli i poteri del commissario Arcuri: il premier Draghi ci pensa

01 marzo 2021 a

Potrebbe essere l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli, attuale sottosegretario ai servizi di sicurezza, la carta di Mario Draghi per risolvere il caso Arcuri e la grana immigrazione. A quanto si apprende il premier sta pensando seriamente ad utilizzare Gabrielli per risolvere la questione del piano vaccinale che vede l’Italia in difficoltà dopo il fallimento della strategia di Domenico Arcuri. Un altro fronte delicato per il governo è rappresentata dagli sbarchi clandestini, su cui il premier vuole una seria azione preventiva. Ecco quindi la carta Gabrielli, uomo di esperienza che potrebbe evitare ulteriori frizioni tra la Lega e il Pd.

