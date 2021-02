Protezione civile, il premier Mario Draghi pronto a sostituire il capo Angelo Borrelli

26 febbraio 2021 a

a

a

Angelo Borrelli a rischio? Il Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi potrebbe valutare la sostituzione del numero uno della Protezione civile. L'uomo dei bollettini - diventato "famoso" in tv durante la prima ondata di coronavirus - rischierebbe la poltrona. Il mandato, in corso dal 2017, era comunque in scadenza a marzo. Si tratterebbe di cambio di passo da parte del Governo nella gestione della pandemia dopo le polemiche sulla riconferma del ministro della Salute Roberto Speranza e la bufera esplosa sul commissario all’Emergenza Domenico Arcuri per come si è occupato dell'epidemia da Covid19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.