Il dg della sanità del Veneto: mi hanno torchiato sui vaccini

L'inchiesta sulle dosi di vaccino finite in Veneto accelera. "Sì sono stato torchiato, ma non avevo niente da nascondere". Lo ha raccontato Luciano Flor, dg della sanità del Veneto, a proposito dell'intervento dei Nas per capire le forniture di dosi di vaccino offerte alla regione.

Flor chiarisce ulteriormente che alla richiesta del Veneto di ulteriori vaccini "hanno risposto due società: una inglese e una italiana". A quella inglese "che lavora ed esiste" abbiamo chiesto il numero dei lotti e ci ha risposto" - chiarisce - mentre la seconda, italiana, "ha detto che con questa situazione non è in grado di darci forniture e di risentirci quando avremo le autorizzazioni".

