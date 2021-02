Morte di Attanasio e Iacovacci, il cordoglio di Mario Draghi

22 febbraio 2021 a

Cordoglio da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi per la morte in Congo dell'ambasciatore italiano e del giovane carabiniere. «Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, e di Vittorio Iacovacci, appuntato dei Carabinieri che lo accompagnava a bordo di un convoglio a Goma». È quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio dei ministri.

Congo, Mattarella: "Sgomento per vile attacco"

«Il Presidente del Consiglio e il Governo si stringono ai familiari, ai colleghi della Farnesina e dell’Arma dei Carabinieri. La Presidenza del Consiglio segue con la massima attenzione gli sviluppi in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri», aggiunge la nota.

Era Luca Attanasio l'obiettivo dei terroristi: "Volevano rapirlo"

