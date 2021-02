22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Profondo dolore per la morte in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista. Questi nostri connazionali, impegnati all'estero per servire il Paese, sono esempio di abnegazione e sacrificio. Il mio pensiero va ai loro familiari in questo triste momento”. Lo scrive su Facebook il senatore di Leu Pietro Grasso.